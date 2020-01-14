كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسيون: تفعيل آلية فض النزاع مع إيران تفسح المجال لفرض عقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دبلوماسي أوروبي، اليوم السبت، أن تفعيل آلية فض النزاع مع إيران تفسح المجال لفرض عقوبات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

ومن المقرر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، بعدما أقدمت طهران على انتهاكات جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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وبحسب وكالة رويترز، يهدف القرار إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها، وأشارا إلى أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتتفاقم التوترات بين الغرب وطهران منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية.