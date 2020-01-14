كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان تعتزم تخفيف القبضة على الهجرة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقوم مقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين بتخفيف نظام تسجيل الأسر المعيشية الذي يقيد الهجرة الداخلية في جميع مدنها باستثناء مراكز الطاقة في جوانجتشو وشنتشن، حسبما أعلن حاكم المقاطعة ما شينجروي، اليوم الثلاثاء.

وقال "ما"، خلال تقديم تقرير العمل السنوي للمقاطعة: "هذه الخطوة هي جزء من جهود حكومة المقاطعة لتسريع تعزيز التحضر الجديد وتحسين الاقتصادات على مستوى المقاطعة"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "ما"، أن المقاطعة شهدت نموًا اقتصاديًا يقدر بحوالي 6.4٪ في عام 2019، معلًنا هدف نمو المحافظات بنسبة 6 ٪ لعام 2020.

شجعت الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة على الإقامة في العديد من مدنها الأصغر للمساعدة في تعزيز سكان المناطق الحضرية وإنعاش تباطؤ النمو الاقتصادي.

تتبع خطوة جوانجدونج المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الدولة في ديسمبر والتي دعت إلى الإلغاء الكامل لقيود المقيمين في المدن التي يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة، وتخفيف القيود في المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 3 و 5 ملايين نسمة.

يبلغ عدد سكان الصين حوالي 1.4 مليار شخص، وقد تم استخدام تصاريح تسجيل الأسر، والمعروفة باسم "هوكو"، للسيطرة على الهجرة الداخلية منذ عقود.

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دون تصريح، يُمنع أحد سكان المدينة من الوصول إلى العديد من الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. وكثيرًا ما يتم إلقاء اللوم على هذه القيود في دفع المهاجرين إلى هوامش المجتمع في مدن الصين.

مقاطعة جوانجدونج هي أكثر المقاطعات اكتظاظاً بالسكان في الصين، حيث بلغ عدد سكانها 113.5 مليون نسمة في عام 2018، وفقاً لمكتب الإحصاءات بالمقاطعة. لديها ست مدن مع أقل من 3 ملايين شخص وثلاث في نطاق 3 إلى 5 ملايين.

سوف تحذو شاندونج، ثاني أكبر مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان، حذوها في تخفيف القيود الأسرية على المدن الأصغر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية عن مؤتمر الإسكان الإقليمي الذي عقد في جينان الأسبوع الماضي.

ومن جانب آخر، أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 9.5% على أساس سنوى فى 2019، لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالى، في الوقت الذى عزز فيه نمو الطلب من المصافى الجديدة التى شُيدت فى العام الماضى مشتريات أكبر مستورد فى العالم للخام.

وفى العام الماضى، استوردت الصين رقما قياسيا بلغ 506 ملايين طن من النفط الخام، بزيادة 9.5% عن مستوى 2018 بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك. ويعادل ذلك 10.12 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات.

وتسجل واردات الصين من النفط مستويات قياسية كل عام منذ 2003 بحسب بيانات الجمارك من رفينيتيف أيكون.