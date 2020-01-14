قضت المحكمة الابتدائية في أكادير، اليوم الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق شاب، في العشرينات من عمره، بعد أن اعتدى على أمه، وسرق منها مالا.
وتوبع المتهم في حالة اعتقال بتهمة “العنف في حق الأصول والسرقة”، التي وجهها إليه وكيل الملك، بعدما تقدمت إليه والدة الشاب المعتقل بشكاية في هذا الموضوع.
وقضت المحكمة في حكمها الاستئنافي في حق المتهم، بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبيسة على ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر، والإجبار في الأدنى .
وكان الحكم الابتدائي بنفس المحكمة في حق المتهم قد قضى بعقوبة حبسية حددت في 6 أشهر حبسا نافذا، قبل تعديلها استئنافيا في ثلاثة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر أكادير.. محكمة الاستئناف تقضي بـ3 أشهر حبسا نافذا لشخص عنف أمه وسرق مالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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