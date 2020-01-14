تصفيات كأس العالم.. المنتخب النسوي يواجه نظيره المصري

توجهت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، اليوم الثلاثاء، إلى الديار المصرية، حيث ستواجه العناصر الوطنية، الجمعة المقبل، نظيرتها المصرية، برسم ذهاب الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
ووجهت لمياء بومهدي، مدرب النخبة الوطنية، الدعوة إلى 19 لاعبة، لخوض هذه المواجهة، ضمت وصيلة إملاق، وسكينة وهبي، وفاطمة الزهراء الغربي بريمة، ثم نسيمة جواد، بالإضافة إلى صفاء بنوك، ونورة موادني، وزينب الرضواني.
وضمت القائمة، أيضا، سماح خرواش، وأميمة العمراني، وزينب عاصيم، بالإضافة إلى فاطمة الزهراء عكيف، ومينة البطاش، ثم نهيلة بوعطلين، وأميمة الطيار، وجيهان البريشي، ناهيك عن صفية اليوفتيني، ودليلة بارحو، وضحى احمامو، وفدو صالبي.
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