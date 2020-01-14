ألمانيا: الشرطة تداهم مواقع لأشخاص تتهمهم بالتخطيط لهجوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت الأجهزة الأمنية الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في أربع ولايات، مداهمة منازل ومواقع مرتبطة بما وصفته بـ"الأوساط الإسلامية".

وقالت ممثلو ادعاء في برلين إن المداهمات نفذت في تسعة مواقع بالعاصمة الألمانية، وولايات وبراندنبورغ، وشمال الراين وفيستفاليا، وتورينغن، للاشتباه في قيام إسلاميين شيشانيين بتحديد مواقع لمهاجمتها.

وأضافوا في بيان أن المشتبه بهم، وأعمارهم تتراوح بين 23 و28 عاما، اتهموا بـ "تحديد مواقع لشن هجوم لاحق محتمل بدافع إسلامي".

ووفق البيان: "بحسب المعلومات الحالية، لم يكن هناك تهديد ملموس لشن هجوم بعد".

وتحركت السلطات بعد اكتشاف صور على هاتف مشتبه به من جانب الشرطة.

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وشارك نحو 180 ضابطا في مداهمات اليوم الثلاثاء، حيث صادرت الشرطة نقودا وسكاكين وأجهزة تخزين بيانات.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب خشية من تنفيذ عمليات ذات طابع إسلامي متطرف، منذ هجوم الشاحنة على سوق للميلاد في برلين، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفر عن مقتل 12 شخصا في كانون الأول/ديسمبر.

وفر منفذه التونسي أنيس عمري قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية في ميلانو.

ومنذ ذلك الحين، أحبطت السلطات تسع محاولات للقيام بهجمات مماثلة، بينها هجومان في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفق بيانات المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.