إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي اقترب من التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إريكسن قد ينضم للنيراتزوري في غضون أيام قليلة، خاصة بعدما تقدم الإنتر بعرض جديد لمحاولة ضم اللاعب في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن إنتر من أجل ضم إريكسن أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت، موضحة أن العرض لم يتوافق مع رغبة توتنهام الذي يطلب 20 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يقرر إنتر إدراج ماتياس فيتشينو، لاعب وسط الفريق، ليكون جزءا من الصفقة.

وأشارت إلى أن موافقة إريكسن موجودة بالفعل بعدما فضّل اللاعب الانضمام لإنتر على باريس سان جيرمان، موضحة أن الأسبوع المقبل قد يشهد إتمام الصفقة.