روسيا تشيد بإيجابية حفتر إزاء وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14 يناير 2020

اشادت وزارة الدفاع الروسية، بإيجابية القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، إزاء إتفاق وقف إطلاق النار .



ونقلت وكالة إنترفاكس، ان الإتفاق صيغ في محادثات بموسكو، وإنه سيأخذ يومين في مناقشة الاتفاق .

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وأضافت الوزارة، أن استعداد طرفي الصراع الليبي لدعم وقف لإطلاق النار أشاع أجواء إيجابية، وسط مسعى دبلوماسي لإرساء الاستقرار في ليبيا .

وفي وقت سابق نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الخارجية إن خليفة حفتر غادر موسكو دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وضعت مسودته أثناء محادثات فى روسيا أمس الاثنين.