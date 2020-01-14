باصهيب يناقش مع المنظمات الدولية تنفيذ مشروع توفير الأطراف الصناعية للمعاقين

الثلاثاء 14 يناير 2020

التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من مدراء وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية بعدد من محافظات الجمهورية،

وناقش الدكتور باصهيب مع القائمة بأعمال منظمة هاندي كاب ديون ونج، تنفيذ المنظمة مشروع توفير الأطراف الصناعية للمعاقين في عدد من محافظات الجمهورية .. مشدداً على أهمية تنفيذ المنظمة للمشروع وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة.

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كما بحث نائب وزير التخطيط مع رئيسة بعثة منظمة انترسوس في اليمن ايفلين ليرنوت، مستوى تنفيذ المنظمة المشاريع الخاصة بمركز التكافل الاجتماعي في عدن .. مؤكداً على ضرورة الاهتمام بشريحة الأيتام.

فيما تطرق لقاء الدكتور نزار باصهيب مع المدير الإقليمي لمنظمة الأيادي المسلمة (مسلم هانز) عبدالرحمن حسين، إلى مناقشة تنفيذ المنظمة عدداً من المشاريع بمجالي الإيواء في مديرية ردفان بمحافظة لحج والتربية والتعليم بمحافظة عدن خلال العام الجاري 2020م.