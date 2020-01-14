شاهد .. تمرد عسكري في السودان

الثلاثاء 14 يناير 2020

أفادت مصادر سودانية بإن العاصمة الخرطوم شهدت تمرد بين وحدات تتبع لجهاز المخابرات السوداني، وسط سماع إطلاق نار كثيف بالعاصمة الخرطوم.



وقال شهود عيان إن دوي إطلاق رصاص تردد في المنطقة داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنوداً من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، أطلقوا النار بكثافة في الهواء؛ احتجاجاً على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

وقال إن جنود هيئة العمليات تم تخيرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد .. مشيراً إلى الغالبية العظمى من هذه القوات فضلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة.

وتابع أن عددا قليلا جدا من جنود الهيئة استلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في ”الرياض“ و“كافوري“ و“سوبا“ (مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم) قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم؛ لأنها ضعيفة، وطالبوا بالمبلغ كاملا.

وتزامنت أحداث مقرات العمليات في العاصمة الخرطوم، مع احداث مشابهه في حاضرة شمال كردفان ”الأبيض“- غربي البلاد- التي سمع المواطنين فيها أصوات رصاص كثيف من مقر هيئة العمليات بالمدينة.

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وشاهد مواطنين بالخرطوم، طائرات عسكرية تحلق على مسافات منخفضة وسط الاحياء السكنية، وسيارات عسكرية ومدرعة تجوب طرقات المدينة

إطلاق نار قرب مقر المخابرات في الخرطوم https://t.co/CfOk8yWRMMpic.twitter.com/3S9cUYedC2— اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) إطلاق نار قرب مقر المخابرات في الخرطوم https://t.co/CfOk8yWRMM pic.twitter.com/3S9cUYedC2 — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) January 14, 2020

سماع دوي إطلاق نار في العاصمة السودانية #الخرطوم وسط أنباء عن تمرد بالمخابراتhttps://t.co/wrUASwwbkJ#إرم_نيوز#السودانpic.twitter.com/nFYImW5jIY— إرم نيوز (@EremNews) سماع دوي إطلاق نار في العاصمة السودانية #الخرطوم وسط أنباء عن تمرد بالمخابراتhttps://t.co/wrUASwwbkJ#إرم_نيوز #السودان pic.twitter.com/nFYImW5jIY — إرم نيوز (@EremNews) January 14, 2020

????تمرد داخل هيئة العمليات و القوات المسلحة تحاصر مباني هيئة العمليات بحي الرياض - الخرطوم - و تم إغلاق شارع المطار ، مع تواصل سماع إطلاق نار كثيف . pic.twitter.com/STRt8YC9kf— Dr-mohamed Abuo3of???????? (@abuorof) 📍تمرد داخل هيئة العمليات و القوات المسلحة تحاصر مباني هيئة العمليات بحي الرياض - الخرطوم - و تم إغلاق شارع المطار ، مع تواصل سماع إطلاق نار كثيف . pic.twitter.com/STRt8YC9kf — Dr-mohamed Abuo3of🇸🇩 (@abuorof) January 14, 2020