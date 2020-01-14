شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«اليوم» : اشتباكات بين وحدات أمنية سودانية لخلافات إدارية ومالية والان نبدء بالتفاصيل

- إغلاق مقر للطرق هيئة العمليات التابع للمخابرات شرق الخرطوم

- قوة تابعة للهيئة العمليات أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطريق المجاور

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«اليوم»، أن أصوات الأعيرة النارية التي روعت سكان ضاحية كافوري بالعاصمة السودانية الخرطوم تعود لخلافات داخل وحدات عسكرية نتيجة موجة انتهاء خدمات عدد من الضباط والجنود، إضافة الى متأخرات مالية.

وشهد مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات شرق الخرطوم، إغلاقاً للطرق المجاورة لمباني هيئة العمليات، فيما تجمع عدد من المواطنين في أمكان بعيدة، وهم يتابعون إطلاق الاعيرة النارية. وبين المصدر الأمني، أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري، أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطريق المجاور لمباني القطاع، بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية، بعد هيكلة الهيئة التي قضت بتسريح بعض منهم، مبينا أن تذمر منسوبي هيئة العمليات، والذين رفضوا استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية.