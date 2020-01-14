استقرار اسعار النفط وخام برنت عند 64.22 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت انخفاضا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على توقيع اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للنفط، وبفضل توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية. لكن مكاسب الأسعار حد منها انحسار التوترات في الشرق الأوسط، مع تخلي طهران وواشنطن عن أي تصعيد إضافي بعد صدامات هذا الشهر. وارتفع خام برنت بمقدار سنتين إلى 64.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي أربعة سنتات إلى 58.04 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو 5% و6% على الترتيب في الأسبوع الماضي.

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