بالفيديو اهالي الموصل يطالبون بالاسراع في تشكيل حكومة

تاييدا لمطالب المتظاهرين في وسط وجنوب العراق دعال اهالي الموصل بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية ومحاولة انهاء حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد كونهم بامس الحاجة الى اعادة اعمار مناطقهم المحررة .

ومع تصاعد الصراع بين طهران وواشنطن التي هددت بفرض عقوبات على العراق في حال تنفيذ قرار البرلمان اخراج القوات الاميركية من العراق طالب اكاديميون بضرورة اخذ الكتل السياسية العبرة من التجارب السابقة وما مر على العراق من حصار انهك البلاد مطالبين باعاد العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية .

خرق السيادة العراقية في الأيام القليلة التي مضت ، جوبهت بإنتقادات واسعة جميع محافظات العراق ومنها محافظة نينوى ، محملين المسؤولية الكاملة لجميع ساسة البلاد ، الذي لا يملكون موقفا جادا لإيقافها .

سيادة العراق يجب أن تعود ، وان يكون للعراق كلمة وموقفا مُحترما من قبل جميع دول العالم ، وان لا يلعب حُكام العراق دور المُكبل بالقيود ، هذا ما تُطالب به جميع شرائح الشعب .

