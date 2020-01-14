عبد المهدي يبحث مع مبعوث الحكومة الالمانية قرار انسحاب القوات الاجنبية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، مبعوث الحكومة الالمانية قيليب اكرمان قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل مبعوث الحكومة الالمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الالمانية فيليب اكرمان، بحضور السفير الالماني في بغداد اوله دييل".
وأضاف أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الاحداث في العراق والمنطقة وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بمايحفظ أمنه وسيادته الوطنية".
وأوضح البيان، أنه "تم بحث قرار العراق بانسحاب القوات الاجنبية، وحرصه على استمرار التعاون ضد الارهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش".
وأضاف أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الاحداث في العراق والمنطقة وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بمايحفظ أمنه وسيادته الوطنية".
وأوضح البيان، أنه "تم بحث قرار العراق بانسحاب القوات الاجنبية، وحرصه على استمرار التعاون ضد الارهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش".
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