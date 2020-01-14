هيكلة ديون لبنان وصفقة برشلونة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تطالعون: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعل الثلاثاء آلية فض النزاع النووي مع إيران، بعد توقف مفاوضات موسكو.. وفد "الوفاق الليبية" يهرع لإسطنبول، مباحثات أممية لتشكيل بعثة مراقبة وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا، بومبيو يعتذر عن حضور جلسة استماع بالكونجرس حول سليماني، نخبة إيران تنضم للاحتجاجات المناهضة لنظام خامنئي.

وتقرأون في الاقتصاد: البنك الدولي يكشف أكاذيب نظام طهران.. النمو 0% 2020، هبوط أسعار النفط بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي، 89.5 مليار دولار.. لبنان يسلك طريقا محليا لإعادة هيكلة ديونه.

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وفي الرياضة تتابعون: مدرب برشلونة الجديد يحدد أولى صفقاته.

وفي الفن تطالعون: "من أجل سما".. وثائقي سوري ينافس على أوسكار.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والرياضة والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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