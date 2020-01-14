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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. تمرد عسكري في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أفادت مصادر سودانية بإن العاصمة الخرطوم شهدت تمرد بين وحدات تتبع لجهاز المخابرات السوداني، وسط سماع إطلاق نار كثيف بالعاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان إن دوي إطلاق رصاص تردد في المنطقة داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم.
وأفاد مصدر عسكري بأن جنوداً من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، أطلقوا النار بكثافة في الهواء؛ احتجاجاً على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
وقال إن جنود هيئة العمليات تم تخيرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد .. مشيراً إلى الغالبية العظمى من هذه القوات فضلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة.
وتابع أن عددا قليلا جدا من جنود الهيئة استلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في ”الرياض“ و“كافوري“ و“سوبا“ (مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم) قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم؛ لأنها ضعيفة، وطالبوا بالمبلغ كاملا.
وتزامنت أحداث مقرات العمليات في العاصمة الخرطوم، مع احداث مشابهه في حاضرة شمال كردفان ”الأبيض“- غربي البلاد- التي سمع المواطنين فيها أصوات رصاص كثيف من مقر هيئة العمليات بالمدينة.
وشاهد مواطنين بالخرطوم، طائرات عسكرية تحلق على مسافات منخفضة وسط الاحياء السكنية، وسيارات عسكرية ومدرعة تجوب طرقات المدينة
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