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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعدام معمر القذافي في السعودية
الثلاثاء 14 يناير 2020
نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا بمهرب المخدرات، معمر القذافي، وذلك بعد القبض عليه أثناء قيامه بتهريب حبوب ”الأمفيتامين“.
ووفق وسائل إعلام محلية، أكدت الداخلية في بيان لها، أنها نفذت الحكم بالمهرب المصري في منطقة تبوك، مبينة أنه تم إلقاء القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي، وهو مصري الجنسية، بعد اتهامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وبعد التحقيق معه تم توجيه الاتهام بما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.
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