لافروف: روسيا ستواصل الجهود للتوصل لوقف القتال في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن روسيا ستواصل الجهود للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، وذلك بعدما غادر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السريلانكي في كولومبو الثلاثاء: "سنواصل الجهود في هذا الصدد، لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية"، وفقاً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية. وانتهت المحادثات الليبية التي عقدت، الإثنين، في العاصمة الروسية بوساطة موسكو وأنقرة سعياً لتسوية سياسية للنزاع المسلح في ليبيا، دون اتفاق. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق الثلاثاء، في بيان أن حفتر غادر موسكو دون التوقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم. وأشار لافروف إلى أن روسيا تسعى لتوحيد الجهود مع شركاء آخرين أساسيين لإقناع الأطراف الليبية المتناحرة بالتوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

