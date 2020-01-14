عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرقاش: السودان مقبل على مستقبل واعد

الثلاثاء 14 يناير 2020

أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن قناعته بأن السودان سيعبر المرحلة الانتقالية بكل صلابة وقوة، وسيتجاوز التحديات بإرادة السودانيين ودعم الأشقاء ومساندة المجتمع الدولي، موضحا أن "السودان مقبل على مستقبل واعد".



وقال قرقاش - في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - إن الإمارات ودولا أخرى ساهمت في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، معربا عن تطلع الإمارات لبناء شراكات في كافة القطاعات مع السودان.

ولفت إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء السوداني، العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

Advertisements

وأضاف قرقاش أن العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات بالسودان علاقات ضاربة في الجذور، ويدعمها وجود 100 ألف سوداني مقيم في دولة الإمارات، لافتا إلى أن الجالية السودانية "جالية إيجابية ومنتجة".

وأكد أن الإمارات تولي اهتماما متعاظما بدعم السودان في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى التقدير الكبير الذي لمسه من المسئولين السودانيين، للدور الإماراتي في دعم السودان في كافة المجالات.

وأوضح قرقاش، أن اللقاء مع حمدوك تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وتطرق بصورة عامة للأوضاع في ليبيا، لافتا إلى أن البلدين يتشاركان القلق حيال الوضع في ليبيا، ويؤكدان ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف الوزير الإماراتي، أن زيارته إلى السودان هدفها التعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض، في إطار تبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين، لافتا إلى أن بلاده تتطلع إلى مساندة السودان في كثير من الملفات التي تمثل أولويات في المرحلة الانتقالية، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثمار.

وأوضح أن هناك مجموعة من الأولويات التي ترتبط بالمشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية يجري حولها حوار بين البلدين وعدد من الدول، مبرزا أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار في السودان لتشجيع الدول الأجنبية بصفة عامة ودول الخليج على وجه الخصوص للاستثمار هناك، معربا عن أمله في أن تعزز الفترة الانتقالية من عملية الانتقال.