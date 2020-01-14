الرئيس الجزائري يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا، بمشاركة طرفي النزاع، والدول الفاعلة فيه. وذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أن تبون "تلقى مساء الإثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل" التي وجهت له "دعوة للمشاركة" في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يفترض عقده في 19 يناير(كانون الثاني) الجاري، في برلين، موضحاً أن الرئيس تبون "قبل الدعوة للمشاركة في هذه الندوة". وستكون هذه أول رحلة إلى دولة أجنبية لتبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر(كانون الأول) الجاري. وأعلنت الحكومة الألمانية أمس الإثنين، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال في يناير(كانون الثاني)" الجاري، مشيرة إلى 19 منه، موعداً لانعقاده، دون تأكيد. ومنذ قرار تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو ألف كيلومتر. وفي الأونة الأخيرة، زار رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج وكذلك وزراء خارجية تركيا، ومصر، وإيطاليا، وممثل الاتحاد الأفريقي، العاصمة الجزائرية. وتؤكد الجزائر حرصها على البقاء "على مسافة واحدة" من المعسكرين المتعارضين في ليبيا ورفض "كل تدخل أجنبي"، ودعوة "جميع المكونات والأحزاب الليبية للعودة سريعاً إلى الحوار الوطني الشامل".

