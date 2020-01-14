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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يبحث مع رئيس مالي العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، مع رئيس جمهورية مالي، بوبكر كيتا، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وتجاذب الجانبان أطراف الحديث حول سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مالي التي تسعى للاستفادة من تجربة الدولة وقصة نجاحها في مجالي البنية التحتية والطاقة البديلة وقطاعات أخرى تعتبر رائدة فيها.
وافتتحت دورة 2020 من القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الإثنين، وسط مشاركة واسعة لمئات الجهات العارضة وحضور عشرات الآلاف من أنحاء المنطقة والعالم في أكبر حدث بمجال الاستدامة وطاقة المستقبل في المنطقة.
ويشارك في هذه الدورة من مختلف أنحاء العالم قادة الأعمال والخبراء والموردون والمشترون الساعون إلى إبرام صفقات تجارية وتبادل المعرفة والتجارب والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات.
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