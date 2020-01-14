جونسون: ترامب يمكنه تعديل الاتفاق النووي مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستبدال الاتفاق النووي مع إيران باتفاق جديد لضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. وقال جونسون عن الاتفاق النووي "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلاًَ له وليحل اتفاق ترامب محله.. ذلك سيقطع شوطاً كبيراً". وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.سي: "الرئيس ترامب صانع صفقات رائع.. فلنعمل معاً على استبدال خطة العمل الشاملة المشتركة باتفاق ترامب". واتفقت إيران، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة على تقييد برنامجها النووي. لكن ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018. وقالت القوى الأوروبية مراراً إنها "ما زالت تدعم الاتفاق لكن إيران أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تخليها عن الالتزام بالقيود على تخصيب اليورانيوم فيما مثل صفعة جديدة للاتفاق". وقال جونسون: "إذا تخلصنا من هذا الاتفاق النووي، خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا ما يريده ترامب. النقطة التي أريد توضيحها لأصدقائنا الأمريكيين هي أنكم بشكل أو بآخر يجب أن تمنعوا الإيرانيين من حيازة سلاح نووي". وتابع: "من المنظور الأمريكي هذا اتفاق معيب، ينقضي أجله كما أن من تفاوض عليه كان الرئيس (باراك) أوباما. ينطوي من وجهة نظرهم على عيوب كثيرة جداً". وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، هذا الشهر بعد أن أعلنت إيران تراجعاً جديداً عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إن "ترامب على ثقة من أنه ما زال باستطاعته إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران". وقال جونسون: "لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر".

