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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون: أثق أن الأسرة الملكية ستُسوي أمورها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من أكبر محبي الأسرة الملكية. وبسؤاله في حوار مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، عن النقاش حول مستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان، أجاب" أثق أن الأسرة الملكية ستتمكن من تسوية أمورها بنفسها ". وأضاف أنه يحب الملكة والأسرة الملكية، التي يعتبرها من الأصول الرائعة لبريطانيا. وأوضح "يمكن تفهم كل هذه المشاكل، ليس عندي شك أن الأسرة ستتوصل إلى حلها ". وكان الأمير هاري وزوجته ميغان، قد أعلنا بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي خططاً للاستقلال المالي، وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية. وأجرت أمس الاثنين الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مباحثات مع الأمير هاري بمفردهما، أعقبها مباحثات انضم إليها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأمير ويليام. وصفت الملكة النقاشات مع حفيدها، الأمير هاري في ساندرينغهام، شرقي إنجلترا، بـ "بناءة جداً". وقالت الملكة إنها تدعم والعائلة الملكية، رغبة هاري وميغان في "توفير حياة جديدة كأسرة شابة"، مشيرة إلى التوافق على "فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسيكس هاري و ميغان، وقتهما في كندا وبريطانيا".
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