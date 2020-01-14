عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان العراقى يعقد جلسته الأخيرة برئاسة الكعبى

الثلاثاء 14 يناير 2020

عقد مجلس النواب العراقي، منذ قليل، جلسته الاعتيادية الأخيرة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي.



وقال مصدر، لقناة «السومرية نيوز» العراقية، إن مجلس النواب عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، بحضور 174 نائبًا.

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وكان قد كشف مصدر نيابي، اليوم، أن البرلمان يعقد اليوم، جلسته الأخيرة، وسيباشر جلساته بعد تكليف رئيس الوزراء.

وقال المصدر: "البرلمان يعقد اليوم، آخر جلسة له ليبدأ بعطلته التشريعية، وسيعود لعقد جلساته لحين إكمال تكليف رئيس وزراء جديد واستكمال كابينته الوزارية".

وأضاف أن عمل البرلمان سيقتصر على بعض لجانه على اعتبار أنه لا توجد لديه قوانين لتشريعها، كما أن الحكومة ليس من حقها إرسال قوانين لتشريعها من قبل البرلمان باعتبارها حكومة تصريف أعمال.