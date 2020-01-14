تدريبات بالذخيرة الحية للجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

أعلن الجيش الجزائري تنفيذ تمارين عسكرية بالذخيرة الحية، اليوم الثلاثاء، في منطقة إن أمناس، بالقرب من الحدود مع ليبيا. وسيشرف على هذه التمارين الضخمة، قائد الجيش الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، للوقوف على استعادادات اللواء المدرع 41، أحد أكبر ألوية الجيش الجزائري، حسب "وكالة نوفا" الإيطالية للأنباء. ومن جهة أخرى بدأ اللواء سعيد شنڤريحة اليوم، زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري، أعلن في 26 ديسمبر(كانون الأول) الماضي "اتخاذ جملة من التدابير لحماية الحدود الجزائرية مع ليبيا، ومالي"، بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، قراره إرسال قوات إلى ليبيا بطلب من حكومة الوفاق الليبية. وتتخوف الجزائر من حرب شاملة في ليبيا، وانتقال مقاتلين أجانب إليها، بسبب طول الحدود بين البلدين الذي يبلغ 974 كيلومتراً.

