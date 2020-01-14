ليبيا.. الكشف عن أسباب مغادرة حفتر لموسكو وعدم توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلامية عن سبب مغادرة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري عن مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الليبي قوله، اليوم الثلاثاء، إن حفتر غادر موسكو "متوجهاً إلى بنغازي، ولن يوقع الاتفاق "ما لم يوضع جدول زمني لإنهاء وحل المليشيات".

وأضاف المصدر أن "تسريح الميليشيات الإخوانية نقطة الخلاف، وسبب رفض حفتر توقيع الاتفاق".

وأكد أن الجيش الليبي بقيادة حفتر باق على الاتفاقية، إلا أن الخلاف على الميليشيات وتفكيكها "كان عائقاً أمام موافقته على التوقيع".

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وأوضح المصدر أن "أغلب النقاط متفق عليها"، كاشفاً أن "الوفد المرافق للسراج لا يريد زمناً لحل الميليشيات ويريدها نقطة معلقة بالاتفاق".

وكانت روسيا قد حاولت وضع حد للأزمة الليبية المندلعة بين طرفي النزاع الرئيسيين، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

وجرت في العاصمة الروسية موسكو، أمس الإثنين، مشاورات بين حفتر والسراج لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الإثنين، أن أطرافا في النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن المشير خليفة حفتر، طلب مهلة حتى الغد لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية مغادرة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني.