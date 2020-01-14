لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، إلى "أنّنا اجتماعنا اليوم مع حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ بناءً على الدعوة الّتي وجّهناها له كلجنة اقتصاد وتخطيط في ​مجلس النواب​، للوقوف على حقيقة الأوضاع الماليّة والأزمة اليوميّة الّتي يعيشها الناس مع ​المصارف​، وكيفيّة الحفاظ على صغار المودعين وتأمين الدولار للقطاعات الإنتاجيّة الزراعيّة والصناعيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: اجتمعنا مع سلامة للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية وكيفية الحفاظ على صغار المودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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