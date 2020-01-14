البركس بعد لقاء بستاني: لاعادة جعالة اصحاب المحطات على صفيحة البنزين

اشار نقيب اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ سامي البركس يرافقه رئيس مجموعة "بركس بتروليوم" جورج البركس بعد لقائه وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ندى البستاني في مكتبها، الى ان الهدف الرئيسي الذي نعمل عليه مع معالي الوزيرة هو اعادة جعالة اصحاب المحطات على صفيحة ​البنزين​ (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الاخرى التي يتكون منها جدول تركيب ​الاسعار​ الاسبوعي الى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الاول 2019 كما استلام المحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد ب​الليرة اللبنانية​ فقط.

ولفت البركس الى ان هذا الموضوع تمت الموافقة عليه من قبل الوزيرة بستاني واخذت القرار بالعمل على تنفيذه. وبسبب الوضع الحكومي الراهن، ستقوم معالي الوزيرة ب​الاتصالات​ اللازمة مع المراجع الرسمية العليا ومع ​المصرف المركزي​ وستجري ايضاً المراجعات الادارية والقانونية الضرورية لايجاد الآلية الصحيحة للوصول الى الهدف المنشود آملين الانتهاء من هذا الوضع خلال الايام القليلة القادمة. وطلب النقيب من معاليها التدخل مع الشركات المستوردة للعودة الى تسليم البنزين بالليرة اللبنانية الى المحطات خلال هذه الفترة، فوعدت بذلك.

اضاف "سيصار الى الاجتماع مجددا مع معالي الوزيرة خلال الايام المقبلة للمتابعة والوقوف على النتائج".