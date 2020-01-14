ذكرت قناة الـ"OTV"، أنّ "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ التقى رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، لكنّه لم ينقل إليه كما نقل البعض رسالة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ للإعتذار، وهدف اللقاء إلى الدفع باتجاه الإسراع ب​تأليف الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: جريصاتي لم ينقل إلى دياب رسالة من عون للإعتذار ولقاؤهما كان للإسراع بالتأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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