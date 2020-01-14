لجنة الادارة تابعت ملفي المقالع والكسارات والتجديد للخلوي واستمعت لشقير وجريصاتي

اشار رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ بعد اجتماع اللجنة، الى اننا "اجتمعنا في اللجنة اليوم بوزير ​البيئة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​فادي جريصاتي​ فيما يتعلق بموضوع ​المقالع والكسارات​، وأعلمنا الوزير عن التعديات على البيئة والمبالغ التي يجب أن تدخل على خزينة ​الدولة​". كما طلبنا من الوزير تقريرا مفصلا حول هذا الملف، وتبين مرة جديدة أن المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين.

ولفت عدوان الى اننا استمتعنا في اللجنة اليوم أيضا لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​، واستمع لوجهة نظر اللجنة فيما يتعلق بالتجديد لشركتي الخليوي، و​النقاش​ اليوم هو حول الآلية القانونية إن كان يحتاج قرارا استثنائيا ام مجرد عقد وينتهي.

واوضح بان الأسبوع المقبل سنطرح في ​لجنة الإدارة والعدل​ موضوع التعديات على الأنهر، وما يمكن أن تدخله من أموال على خزينة الدولة.