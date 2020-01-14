مخزومي: الكابيتال كونترول على صغار المودعين

اشار النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "فجأة بدأنا نسمع أخبارا من هنا وهناك عن تشريع إجراء الكابيتال كونترول بعد أن تم تحويل ملايين الدولارات إلى الخارج"، معتبرا ان "من حول امواله من السياسيين قد حولها ومن هرب ملايينه قد هربها وبقي السيف مصلتا على حسابات صغار المودعين".

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