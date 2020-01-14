نحاس: سنعقد سلسلة اجتماعات وندرس الاقتراحات العملية لكيفية الخروج من الأزمة

عقدت لجنة فرعية منبثقة عن ​لجنة المال والموازنة​، جلسةً برئاسة النائب ​نقولا نحاس​، بحضور خبراء ماليين، وتمّ الاطلاع على الأفكار والحلول الّتي ستوضع للخروج من الأزمة، وجرى إعداد ورقة من 10 نقاط.

وأوضح نحاس أنّ "لجنة المال والموازنة أخذت قرارًا حاسمًا بمتابعة الأمور بشكل دقيق ومستمر، لأنّه لا يوجز أن يبقى الوضع من دون ضوابط ورؤيا. لذلك، قرّرنا عقد سلسلة اجتماعات، وسندرس كلّ المواضيع الّتي من شأنها أن تجعلنا على بيّنة من الاقتراحات العمليّة والحقيقيّة لكيفيّة الخروج من الأزمة".