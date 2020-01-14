عقدت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة، جلسةً برئاسة النائب نقولا نحاس، بحضور خبراء ماليين، وتمّ الاطلاع على الأفكار والحلول الّتي ستوضع للخروج من الأزمة، وجرى إعداد ورقة من 10 نقاط.
وأوضح نحاس أنّ "لجنة المال والموازنة أخذت قرارًا حاسمًا بمتابعة الأمور بشكل دقيق ومستمر، لأنّه لا يوجز أن يبقى الوضع من دون ضوابط ورؤيا. لذلك، قرّرنا عقد سلسلة اجتماعات، وسندرس كلّ المواضيع الّتي من شأنها أن تجعلنا على بيّنة من الاقتراحات العمليّة والحقيقيّة لكيفيّة الخروج من الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: سنعقد سلسلة اجتماعات وندرس الاقتراحات العملية لكيفية الخروج من الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.