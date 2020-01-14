النشرة: الجيش الإسرائيلي ركّز أجهزة للمراقبة والتجسس خلف الجار الإسمنتتي المحيط بمستعمرة المطلة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "في إطار الاستعدادات والإجراءات الأمنيّة الّتي يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​ على طول الحدود الجنوبية بين ​لبنان​ و​فلسطين​، عَلِمت "النشرة" من مصادر مطّلعة بأنّ الجيش الإسرائيلي عمد مؤخّرًا على تركيز أجهزة للمراقبة والتجسّس خلف الجار الإسمنتي المحيط ب​مستعمرة المطلة​ مقابل ​مرج الخيام​".

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