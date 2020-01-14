قطع السير على اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت بالاتجاهين وقطع طريق الزوق

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع السير على اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت بالاتجاهين. ولفتت الى قطع السير على اوتوستراد الزوق بالاتجاهين. واشارت غرفة التحكم الى ان الطرقات المقطوعة ضمن محافظة الشمال: ساحة النور، جسر البالما، التبانة، كفرحزير والهيكلية.

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