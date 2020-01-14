شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعلن تنظيم زيارة لسجن طرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي روح المرحوم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقامة القانونية الدولية، كما ناقش المجلس عدداً من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة ، وأنشطة اللجان المختلفة، ومشاريع القوانين التي طلب مجلس النواب رأي المجلس فيها لارتباطها بحقوق الإنسان، وكذلك الأنشطة التي يعتزم المجلس القيام بها الفترة القادمة ،وتوقف المجلس بشكل خاص أمام عدد من الشكاوي المتعلقه بأوضاع السجون، وفي ضوء ذلك حدد قائمة بالسجون التي سيقوم بزيارتها وخاصة سجن طرة شديد الحراسة والذي ورد منه العديد من الشكاوى.

وكان الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن المجلس يرتب الآن مع مصلحة السجون والنيابة العامة لزيارة 3 سجون قريبا، مضيفا أن المجلس زار خلال الأيام الماضية نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا".

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وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أن زيارة وفد المجلس القومى لسجن المنيا كانت جيدة، وأطلع على المنشآت الجديدة، لافتا إلى أنه زار من قبل سجن بورسعيد والنساء وعدد من السجون الأخرى، ويعتزم زيارة السجون داخل وخارج القاهرة.

وذكر الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعد تقريرا عن أوضاع السجون عقب الانتهاء من الزيارات.