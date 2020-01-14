شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد عن صور البطاطين: نعتذر لمن فهم خطأ وسنحرص على عرض صور الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، على انتقاد رواد السوشيال ميديا على صورة «حفل البطاطين»، قائلاً: "للتوضيح أن صور الناس التى شملتها الفعالية معظمها لأعضاء الحزب أنفسهم بأمانة المركز التى تتم فيه الفعالية وباقى الأفراد هم المندوبون الذين سيقومون بتوزيع تلك الأغطية على مستحقيها"، مؤكدا أن الحزب يقوم بمئات من تلك الفعاليات يوميًا على مستوى الجمهورية وتقريبًا فى كل قرى ونجوع مصر.

وتابع الشريف: "أحب أن أنوه بأن هذه الأغطية التى قامت الأمانة الموجودة فى الصور بتوزيعها هى على نفقاتهم كاملة وهذه المرة الثالثة التى ينفذون فيها تلك الفعالية بنفس الأمانة تقريبا ولم تحدث أى صيحات أو هجوم فى المرات السابقة على الأمانة، وأما بعد أن وضحت و رديت وجب عليا أن أضع كل فى موضعه".

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ورد رئيس حزب مستقبل وطن على منتقدى صورة حفل البطاطين، قائلا:"الحزب يقوم بتوزيع الأغطية والبطاطين فى كل ربوع مصر و قراها وقد انتهت المرحلة الأولى بإجمالى 65 ألف بطانية و بدأت المرحلة الثانية بإجمالى 100 ألف بطانية وسنكمل المسيرة حتى نصف مليون غطاء بنهاية فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن هذه الأغطية وغيرها من المواد الغذائية التى يقوم الحزب بتوزيعها هى على نفقة الأعضاء أنفسهم رغبة منهم و مساعده فى دعم مجتمعاتهم و النهضة بأوطانهم.

وتابع:" أن الفعالية المذكورة بالصور ما هى ألا واحد على الألف مما يقوم به الحزب يوميًا وأن كان السيد مسئول الأمانة قد أخطأ فى عدم توضيح الصور ونشرها دون مراجعتها عند نشرها إلا إنى أتقدم له بالشكر على ما قام به من جهد دون البحث عن وعود انتخابية أو مكاسب سياسية، وسنحرص فى المرات القادمة أن نكون أكثر حرصًا فى عرض الصور للفعاليات حتى لا يستغلها جهلا من يحاول تصفية حسابات سياسية شخصية.

واختتم رشاد بيانه:" نعتذر لكل شخص فهم الصور بشكل خاطئ و نقدر له نصيحته الصادقة، أما من أراد فقط أن يتاجر بموقف سياسى باهت نوجه له النصيحة بأننا نتمنى أن نرى منه مشاركة حقيقية فى دعم المجتمع المصرى بعيدا عن بطولات البوستات الوهمية التى يختبيء خلفها، وأخيرا أحب أن أوجه كلماتى لأعضاء مستقبل وطن استمروا وانطلقوا فى خدمتكم لوطنكم فبيننا وبين الوطن عهدا لن يثنينا عنه جاهل أو حاقد أو حاسد".