شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية لعلاج غير القادرين بمبادرة "أنت عظيمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، قافلتين طبيتين بقريتين بالشرقية شملت معظم التخصصات الطبية وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أنت عظيمة" تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة لشعب عظيم" وذلك تحت رعاية المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة.

وقال المهندس "أحمد الخطيب" إن الحزب نظم، قافلتين طبيتين لتوقيع الكشف الطبي على 1500 مواطن بقريتى كفر القديم بمركز بلبيس والاخيوه بمركز الحسينية وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان، وبعضها بأسعار مخفضة والتى ضمت مختلف التخصصات الطبية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة ومحمد حجازى امين الحزب ببلبيس وعبدالعال ابوالليل امين الحزب بالحسينية وعدد من هيئات المكاتب.

وأكدت الدكتورة مروة بيومي أمين المرأة بالشرقية أن مبادرة "انتِ عظيمة" تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لسد احتياجات المواطنين الأساسية ودعم بناء الدولة المصرية الحديثة التي ترسخ مبدأ التكافل المجتمعي، بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية، وأن القافلتين وقعت الكشف الطبي على 1500 مواطن، بالإضافة لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة.

هذا وقد نظم الحزب مؤخرا بمحافظة كفر الشيخ، معرضا خيريا لتوزيع الملابس الشتوية مجانًا على الأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع برد الشتاء، جاء ذلك خلال حملة "شتاء دافئ" التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم ،يأتى ذلك تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى ،أمين الحزب بالمحافظة ،والمحاسب أحمد جعفر ،أمين التنظيم.

حضر حفل افتتاح المعرض المهندس استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وايمان البحراوى أمينة المرأة بالمركز و نائب رئيس المدينة، ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.

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