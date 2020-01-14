قضية فتاة الوشم “خديجة”.. تأجيل جلسة المحاكمة لغياب دفاع المتهمين

أجلت محكمة الاستئناف في بني ملال، ملف قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، والذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة، 11 فبراير المقبل، بعد تغيب دفاع 6 متهمين عن حضور الجلسة، على الرغم من إخبارهم، إذ قرر القاضي مراسلة نقيب المحاميين بهذا الموضوع.

واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.