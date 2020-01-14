أشهر بعد استقالة كولر.. الأمم المتحدة: تعيين المبعوث الأممي في الصحراء لا يعرف عرقلة

بعد أشهر من استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، من منصبه، لا يزال وصول خليفته إلى المنطقة بعيدا.

وقال المتحدث الشخصي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في ندوته اليومية، مساء أمس الاثنين، إن تعيين مبعوث جديد للمنطقة غير معرقل، مضيفا أن البحث لا يزال جاريا، وسيتم الإعلان عن الاسم الجديد فور التوصل إليه.

الأمين العام للأمم المتحدة كان قد بعث، في شهر غشت الماضي، لائحة بالأسماء، التي يقترحها لتولي منصب المبعوث الأممي الجديد للصحراء، إلى ممثلي الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وذلك لتعويض الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، المستقيل، شهر ماي الماضي، غير أن الدول الخمس تداولت في الأسماء المقترحة دون أن تتوافق على أي منها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شهر ماي الماضي، أن مبعوثها إلى الصحراء المغربية، الرئيس الألماني الأسبق، “هورست كوهلر”، قدم استقالته من منصبه “لدواع صحية”، مضيفة أن “الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، يأسف بشدة لهذه الاستقالة، لكنه قال إنه يتفهمها تماما، وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث الأممي، الذي تسلم مهامه، في شهر يونيو من عام 2017، وأطلق سلسلة مباحثات، جلست فيها الجزائر بشكل مع أطراف النزاع.