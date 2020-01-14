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الجامعة تتمسك بقرارها الخاص بالمدربين وتُلزم الأندية بتقديم ضمانات بنكية للتعاقد مع اللاعبين

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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تمسكت الجامعة الملكية لكرة القدم، خلال اجتماع مكتبها المديري، أمس الاثنين، بقرارها الخاص بالمدربين داخل البطولة الاحترافية، والقاضي بعدم قبول العقود المبرمة بين الأندية، والأطر التقنية، التي تم فسخ عقدها خلال نفس الموسم الرياضي.

وألزمت الجامعة الفرق، التي تجاوزت السقف المحدد سابقا، الذي يهم إبرام تعاقدات جديدة، بتقديم ضمانات بنكية، عوض الضمانات الذاتية، والشخصية.

وفي السياق ذاته، خلص اجتماع المكتب المديري إلى عدم منح الأندية، التي لم تنفذ المقتضيات، التي تضمنتها الرسالة الموجهة من رئيس الجامعة، فوزي لقجع، المنحة المخصصة من طرف جامعة اللعبة، والعصبة الاحترافية، ولن يتم الترخيص لأي لاعب جديد.

أما بخصوص كرة القدم النسوية، طالب لقجع من رئيسة العصبة، ورئيس كرة القدم المتنوعة، بتقديم برنامج عمل، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشته، وإيجاد الوسائل الضرورية من أجل تطبيقه.

وقدم جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، تقريرا مفصلا عن الاستعدادات الجارية، حول تقنية حكم الفيديو المساعد “الڨار”، إذ تم تحديد الجولة الأولى من مرحلة إياب البطولة الاحترافية، موعدا لتطبيقها.

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