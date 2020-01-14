نائب فرنسي من أصل مغربي على رأس البعثة البرلمانية حول سياسة التأشيرة الفرنسية

بدأ مجيد الغراب، النائب الفرنسي من أصل مغربي، أمس الاثنين، مشاوراته الأولى على رأس البعثة البرلمانية حول سياسة التأشيرة الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن لجنة الشؤون الخارجية، التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، انشأت بعثة برلمانية حول سياسة التأشيرة الفرنسية، وعينت مجيد الغراب، النائب عن الدائرة التاسعة للمواطنين الفرنسيين، الذين يعيشون خارج فرنسا، وذلك في المغرب العربي، وغرب إفريقيا على رأسها.

ويتمتع مجيد الغراب، عضو البرلمان عن الدائرة التاسعة للمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون خارج فرنسا (المغرب العربي، وغرب إفريقيا)، بصلاحية مراجعة جميع الجهات الفاعلة المعنية بموضوع (تخصيص التأشيرات).

ومن المرتقب أن يتم الإفراج عن نتائج هذه البعثة بعد 3 أشهر، بحسب ما صرح به الغراب.