لقي رجل مسن مصرعه، مساء أمس الاثنين، في حادث سير مميت، بعدما دهس من طرف شاحنة من الحجم الكبير، وذلك أمام مستشفى لالة خديجة بتملالت ضواحي قلعة السراغنة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك يبلغ من العمر حوالي 72 سنة، دهسته الشاحنة، وتشوهت جثته، ما خلف صدمة لدى المواطنين، الذين تجمهروا حول الحادث.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جثة الهالك نقلت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بقلعة السراغنة، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي لتملالت.
كانت هذه تفاصيل خبر قلعة السراغنة..”رموك” يدهس ويشوه جثة رجل مسن.. أرداه قتيلا على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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