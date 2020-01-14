فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست المقبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتحت لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ23 التي من المزمع أن تُجرى في الثاني من آذار/ مارس المقبل مقرها ظهر اليوم، الثلاثاء، أمام الأحزاب السياسية في البلاد من أجل تقديم طلبات قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك منذ الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 17:00 مساء اليوم، وغدا منذ الساعة 16:00 ولغاية الساعة 22:00.

وبحسب المعلومات المتوفرة، طلب 42 حزبا استمارات التسجيل لغاية الآن.

وقررت لجنة الانتخابات المركزية زيادة عدد مراقبيها من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وكذلك عدد الكاميرات التي ستوثق عملية فرز الأصوات.

وصرح مصدر في القائمة المشتركة، لـ"عرب 48" أنه "سنقدم أوراق ترشيح المشتركة بمركباتها الأربعة (الجبهة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الحركة العربية للتغيير) وشارتها (و ض ع م) ودون تغيير في أسماء المرشحين، مساء غد الأربعاء".