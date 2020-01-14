حضرموت.. الكثيري يتفقد سير العمل في المرافق الصحية بمديرية شبام

الثلاثاء 14 يناير 2020

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، على سير العمل في ادارة الصحة العامة والسكان بمديرية شبام، ومستوى سير الخدمات الطبية.



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واستمع الوكيل من مدير الادارة الدكتور صالح بن طالب، لشرح عن سير العمل والتدخلات لتحسين الخدمات الطبية من خلال برنامج العيادات الاختصاصية، والتي استفاد منها قرابة 31 ألف مريض، وتم اجراء 391 عملية كبرى و 2195 عملية صغرى.

واطلع الوكيل على دور المراكز والوحدات الصحية بالمديرية والبالغ عددها 15 في تقديم الرعاية و الاسعافات الاولية و التحصين للاطفال وبرامج صحة الطفل والصحة الانجابية و التغذية لحالات سوء التغذية.