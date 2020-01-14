الجزائر تعلن المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

الثلاثاء 14 يناير 2020

أكدت الجزائر، الثلاثاء، مشاركة رئيس البلاد، عبدالمجيد تبون، في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين، الأحد المقبل، حولليبيا بأول زيارة خارجية منذ توليه منصبه.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "تبون تلقى مساء الإثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل" التي وجهت له "دعوة للمشاركة".

وأكد البيان أن تبون قبل الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر المقرر انعقاده في 19 يناير/كانون الثاني الجاري ببرلين.

وأعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده، من دون تأكيد".

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واحتضنت روسيا، أمس الإثنين، جولة مباحثات بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وتشمل مسودة الاتفاق التزام الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والعمل على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى، وتشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة له.

غير أن موسكو أعلنت، الثلاثاء، مغادرة قائد الجيش الليبي دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع السراج.

يشار إلى أن الجيش الليبي وافق الأحد على مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار للتمهيد للعودة للمسار السياسي، بدأت تنفيذها الثانية عشر من ليلة السبت/الأحد بالتوقيت المحلي، حيث لاقت الهدنة ترحيبا دوليا ومحليا