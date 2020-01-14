شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا برازح الحدودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت أمس على عدة تباب في مديرية قطابر بالمحافظة

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