اخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية تصفية أمين عام حزب الله اللبناني

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية تصفية أمين عام حزب الله اللبناني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020

لمح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى إمكانية تصفية حسن نصر الله أمين عام «حزب الله» اللبناني، إذا ما استمر في تهديد إسرائيل.

 

 

Advertisements

وكتب كاتس، باللغة العربية على حسابه على موقع تويتر: نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديد إسرائيل. كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

 

وأضاف: لقد أُجبر على النزول في المخبأ طابقاً آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. وإذا تحدى إسرائيل، فلن يساعده ذلك أيضاً.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية تصفية أمين عام حزب الله اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا