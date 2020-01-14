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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية تصفية أمين عام حزب الله اللبناني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
لمح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى إمكانية تصفية حسن نصر الله أمين عام «حزب الله» اللبناني، إذا ما استمر في تهديد إسرائيل.
وكتب كاتس، باللغة العربية على حسابه على موقع تويتر: نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديد إسرائيل. كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف: لقد أُجبر على النزول في المخبأ طابقاً آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. وإذا تحدى إسرائيل، فلن يساعده ذلك أيضاً.
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