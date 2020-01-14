شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سماع أصوات إطلاق نار كثيف وإغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 أفاد شهود عيان، داخل العاصمة السودانية، قبل قليل، بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بصورة مُكثفة، دون معرفة مصدر الإطلاق.

Advertisements وقال شهود العيان، إنه تم إغلاق بعض الطرق بالعاصمة السودانية، فور سماع أصوات إطلاق نار كثيف.

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