شكرا لقرائتكم خبر عن «عون» : عراقيل تحول دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء إن ”بعض العراقيل“ حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي. وقال عون إن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.

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