"الوزراء السعودي" يجدد إدانته لانتهاك إيران السيادة العراقية

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إدانة المملكة لانتهاك إيران للسيادة العراقية باستهداف قاعدتين عسكريتين لقوات التحالف.



جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض.

وقال مجلس الوزراء: إن المملكة تدين وتشجب الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد وقوف السعودية إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي، وحث المجتمع الدولي بضرورة العمل لإلزام طهران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا الخميس الماضي يشجب ويدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، ودعت إلى ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف، والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

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وهاجمت طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.







وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.





واحتجت الخارجية العراقية لدى السفارة الإيرانية في بغداد، على قصف طهران مقرات عسكرية على أرض عراقية، معتبرة هذه الخطوة خرقا للسيادة.

كما اعترضت وزارة الخارجية العراقية على الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أمريكيين، واستدعت سفير طهران في بغداد لنقل رسالة احتجاج.

كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبدالمهدي رفضه أي انتهاك لأراضي العراق من قبل أي طرف، داعيا إلى ضبط النفس ومنع التصعيد.