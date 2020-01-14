فرنسا تعزز قواتها بالساحل بأكثر من مائتين جندي

قررت فرنسا زيادة عدد قواتها بالساحل ضمن عملية "برخان" بـ220 عسكريا، وذلك بالاتفاق مع قادة مجموعة الساحل الخمسة التي تضم كلا من موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو.



وجاء القرار في أعقاب اختتام أعمال قمة "ابو" السداسية التي جمعت مساء الإثنين قادة المجموعة الخمسة والرئيس ماكرون، جنوب فرنسا لبحث وتقييم الوجود الفرنسي بالمنطقة.

ونشرت فرنسا أكثر من 4500 جندي في منطقة الساحل ضمن عملية "برخان" لمكافحة نشاط الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل، وذلك منذ عام 2014.

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كما اتفقت قادة المجموعة وفرنسا خلال هذه القمة، على تأسيس "ائتلاف منطقة الساحل الأفريقي".

وشكر الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة دول مجموعة الساحل الخمس، موريتانيا على دورها في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى دور قمة أبو في تعزيز شرعية وجود القوات الفرنسية في المنطقة وحض الحلفاء الأوروبيين على التحرك.



ودعا ماكرون الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفعيل قوات آفريكوم الموجودة في المنطقة والقيام بدور أكبر في هذا المجال.

وثمة نشاط لجماعات مسلحة في هذه المنطقة الممتدة جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر، وبعض هذه الجماعات يدين بالولاء لتنظيم القاعدة وبعضها لتنظيم داعش الإرهابي.

