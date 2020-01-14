- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - إبراهيم طالبالثلاثاء 2020/1/14 04:21 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قررت فرنسا زيادة عدد قواتها بالساحل ضمن عملية "برخان" بـ220 عسكريا، وذلك بالاتفاق مع قادة مجموعة الساحل الخمسة التي تضم كلا من موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو.
وجاء القرار في أعقاب اختتام أعمال قمة "ابو" السداسية التي جمعت مساء الإثنين قادة المجموعة الخمسة والرئيس ماكرون، جنوب فرنسا لبحث وتقييم الوجود الفرنسي بالمنطقة.
ونشرت فرنسا أكثر من 4500 جندي في منطقة الساحل ضمن عملية "برخان" لمكافحة نشاط الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل، وذلك منذ عام 2014.
كما اتفقت قادة المجموعة وفرنسا خلال هذه القمة، على تأسيس "ائتلاف منطقة الساحل الأفريقي".
وشكر الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة دول مجموعة الساحل الخمس، موريتانيا على دورها في محاربة الإرهاب.
وأشار إلى دور قمة أبو في تعزيز شرعية وجود القوات الفرنسية في المنطقة وحض الحلفاء الأوروبيين على التحرك.
ودعا ماكرون الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفعيل قوات آفريكوم الموجودة في المنطقة والقيام بدور أكبر في هذا المجال.
وثمة نشاط لجماعات مسلحة في هذه المنطقة الممتدة جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر، وبعض هذه الجماعات يدين بالولاء لتنظيم القاعدة وبعضها لتنظيم داعش الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعزز قواتها بالساحل بأكثر من مائتين جندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.